Güney Serinyürek Sırbistan’da final’de

Milli badminton sporcumuz Güney Serinyürek, Sırbistan’da düzenlenen Youth Open U11 kategorisinde partneri Emir Altay Can ile birlikte mücadele ettiği Çift Erkeklerde önemli bir başarıya imza atarak finale kalmayı başardı.

Milli badminton sporcumuz Güney Serinyürek, Sırbistan’da düzenlenen Youth Open U11 kategorisinde partneri Emir Altay Can ile birlikte mücadele ettiği Çift Erkeklerde önemli bir başarıya imza atarak finale kalmayı başardı.

17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi-Sad şehrinde düzenlenen Youth Open Sirbia 2026 turnuvasında tek erkek ve çift erkekler kategorisinde mücadele eden Güney Serinyürek mücadelesine devam ediyor.

Bugün oynanan maçlarda tek erkekler kategorisinde finale çıkmayı son maçta kaybeden Sporcumuz Güney Çift Erkekler kategorisinde finale kalmayı başardı.

Çeyrek finalde ve yarı finalde karşılaştıkları rakiplerini 2-0’lık skorla mağlup eden sporcumuz Güney ve partneri Emir ‘e yarın oynayacağı final karşılaşmasında başarılar dileriz