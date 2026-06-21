Güney Serinyürek, Sırbistan’da Şampiyon

Sırbistan’ın Novi-Sad şehrinde düzenlenen Youth Open International 2026 badminton turnuvasında mücadele eden Milli Sporcumuz Güney Serinyürek tek erkekler kategorisinde kazandığı üçüncülükten sonra çift erkekler kategorisinde de şampiyon olmayı başardı.
Milli Sporcumuz Güney Sırbistan’ın Novi-Sad şehrinde başlayan turnuvada çift erkekler kategorisinde partneri Emir Altay Can ile birlikte şampiyon olurken tek erkekler kategorisinde ise üçüncü olmayı başardı.
Çift erkekler kategorisi final karşılaşmasında güçlü rakipleri Mert Arden Köz ve Kerem Eren Çelik’i 2-1 yenmeyi başaran Milli Sporcumuz Güney ve partneri Emir şampiyon olmayı başardı.