Güngör’de Orman Yangını Korkuttu: 50 Dönümlük Alan Küle Döndü

Güngör’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü.

Güngör’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre yangında yaklaşık 50 dönümlük arazi zarar gördü.

Yangına, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri ile Orman Dairesi personeli hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlenirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan Güngör köyü sakinlerinden edinilen bilgilere göre, yangının çıktığı ormanlık alanda uzun süredir biriken çöp ve atıkların bulunduğu ifade edildi. Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte bu tür atıkların ciddi yangın riskleri oluşturduğuna dikkat çekerek, bölgede daha sık temizlik ve denetim yapılması çağrısında bulundu.

Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede tedbirlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

“Hızlı müdahale büyük bir felaketi önledi” değerlendirmesinde bulunan bölge sakinleri, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ve Orman Dairesi ekiplerinin özverili çalışmalarına teşekkür etti