Gürcafer: Ektiğimizi biçiyoruz, hata yapma lüksümüz kalmadı

Gürcafer, yaşanan gelişmelerde uluslararası çıkar ilişkilerinin etkisinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte, uygun zeminin oluşmasında Kuzey Kıbrıs'ın zamanında atması gereken adımları atmamasının da önemli payı olduğunu vurguladı. "Herkes ektiğini biçer diye bir söz vardır. Biz de bugün ektiğimizi biçiyoruz" diyen Gürcafer, mevcut durum karşısın…

Gürcafer, yaşanan gelişmelerde uluslararası çıkar ilişkilerinin etkisinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte, uygun zeminin oluşmasında Kuzey Kıbrıs'ın zamanında atması gereken adımları atmamasının da önemli payı olduğunu vurguladı.

"Herkes ektiğini biçer diye bir söz vardır. Biz de bugün ektiğimizi biçiyoruz" diyen Gürcafer, mevcut durum karşısında felaket tellallığı yapılmasının çözüm üretmeyeceğini ancak yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki birkaç yılın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gürcafer, bu sürecin hatasız ve son derece verimli geçirilmesi gerektiğini belirterek, “birinci basamak sonuç olmasa da ikinci basamaktan sonra karşımıza çıkabilecek sonuç felaketin ta kendisi olur” dedi.

“TEK İHTİYAÇ DUYULAN İRADE VE KARARLILIK”

Gürafer’in açıklaması şöyle: “ ‘Herkes ektiğini biçer’ diye bir söz var. Biz de ektiğimizi biçtik. Rum kesiminin Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde 25 rakamına ulaşmasında uluslararası çıkar dengelerinin de etkisi olmuştur muhakkak. Ama uygun zeminin oluşmasında bizim yapmamız gerekip de yapmamış olduklarımızın ne kadar çok etkisi olduğunu görmezden gelemeyiz. Elbette felaket tellallığı bizi bir yere götürmez ama ders çıkarmamız ve önümüzdeki birkaç yılı hatasız ve çok verimli geçirmemiz bizler için hayati önem arz etmektedir. Birinci basamak sonuç olmasa da ikinci basamaktan sonra karşımıza çıkabilecek sonuç felaketin ta kendisi olur. O nedenle artık görmezden gelme veya ‘arkamızda anavatan var bize bir şey olmaz’ deme lüksümüzün kalmadığını kafalarınıza iyi sokun efendiler! Yapılması gerekenler belli. Tek ihtiyaç duyulan irade ve kararlılık.”