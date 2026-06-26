GÜV.K.K. duyurdu: Bedelli askerlik yoklaması 6 Temmuz'da yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre yoklama, Lefkoşa'daki ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde 08.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre yoklama, Lefkoşa'daki ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde 08.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bedelli askerlik yapmak amacıyla başvuruda bulunan ve kendilerine çağrı pusulası tebliğ edilen yükümlülerin, yoklamaya gelirken KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklu olanlar için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport, Polis Genel Müdürlüğü'nden alınacak KKTC giriş-çıkış belgesi, bedelli askerlik ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ile sağlık sorunu bulunanların sağlık raporları ve varsa epikriz raporlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

DUYURU TEBLİGAT SAYILACAK

Açıklamada, radyo, televizyon ve basın yoluyla yapılan duyuruların Askerlik Yasası'nın 25'inci maddesi uyarınca yazılı tebligat hükmünde olduğu vurgulandı.

Meşru bir mazereti bulunmaksızın belirtilen tarih ve saatte yoklamaya katılmayanların yoklama kaçağı sayılacağı, haklarında yasal işlem başlatılacağı ve bedelli veya özel statüde askerlik hakkını kaybedecekleri kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yükümlülerin duyuru metnine ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.