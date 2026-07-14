Güven Arıklı: 15 Temmuz, millet iradesinin destansı direnişidir

Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini vurguladı.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Güven Arıklı, 15 Temmuz’un yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak hafızasında unutulmayacak bir dönüm noktası olduğunu belirterek, o karanlık gecede milletin tanklara, silahlara ve ihanet odaklarına karşı tek yürek halinde verdiği mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Arıklı, “15 Temmuz; devletine, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkan asil bir milletin yazdığı demokrasi destanıdır. Bu mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliği söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında boyun eğmeyeceğinin en açık göstergesidir.” dedi.

Türk dünyasının ortak değerlerinin korunmasının her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Arıklı, milli birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Başkan Arıklı açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz’da canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkmaya devam edecektir. Birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız en büyük gücümüzdür.”

Türk Birliği Dayanışma Derneği olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyor; Türk milletinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyoruz.