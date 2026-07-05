Güzelyurt’ta arazi yangını hasara neden oldu

Lefkoşa -Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halinde bulunan SU 501 plakalı aracın motor bölümündeki akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Lefkoşa -Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halinde bulunan SU 501 plakalı aracın motor bölümündeki akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Saat 12.20 sıralarında meydana gelen yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 14.20 sıralarında Güzelyurt – Bostancı ana yolunun Güzelyurt Otel karşısındaki arazi içeresinde yangın çıktı.

Yangında, yaklaşık 12 dönüm anız ve 40 adet yuvarlak balya yanarak zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.