Güzelyurt'ta Darp, Girne'de Sarhoşluk: Dört Kişi Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 2 Temmuz saat 02.30 sıralarında Güzelyurt'ta aynı evde kalan A.E.S. (25) ile M.K.E. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu. Kavga sırasında aldığı darbeler sonucu M.K.E.'nin burun kemiği kırıldı. Olayı…

Polisten verilen bilgiye göre, 2 Temmuz saat 02.30 sıralarında Güzelyurt'ta aynı evde kalan A.E.S. (25) ile M.K.E. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu. Kavga sırasında aldığı darbeler sonucu M.K.E.'nin burun kemiği kırıldı. Olayın ardından her iki şahıs da tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde kamuya açık yerlerde sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Güzelyurt'ta H.A. (62), 299 miligram, Girne'de ise A.S. (19), 193 miligram alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.