Güzelyurt Üner Berkalp (Zafer) Stadı detaylı bakımda

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Güzelyurt Bölge Amiri Turgut Karamanoğlu ile yaptığı planlama ve program çerçevesinde Güzelyurt Üner Berkalp (Zafer) Stadı’nda detaylı çalışma yürütüyor.

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Güzelyurt Bölge Amiri Turgut Karamanoğlu ile yaptığı planlama ve program çerçevesinde Güzelyurt Üner Berkalp (Zafer) Stadı’nda detaylı çalışma yürütüyor.

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş’ın planladığı şekilde tüm bölgelerde başlatılan bakım ve yenilenme çalışmaları Güzelyurt Üner Berkalp (Zafer) Stadı’nda devam ediyor.

Güzelyurt Bölge Amiri Turgut Karamanoğlu kontrolünde devam eden detaylı ve geniş çaplı temizlik, bakım, tadilat işleri sonunda, stadın yeni ve daha güzel bir çehreye sahip olması hedefleniyor.

Dış duvarlar ile başlandı

Güzelyurt Üner Berkalp (Zafer) Stadı’nda en son 2015’te yapılan tamir ve bakıma çalışmaları ile stada, tartan pist takviyesi yapılarak daha modern bir hale getirilmişti. Zaman aşımı sürecinde yıpranan stadı yenileme sürecine, öncelikle dış duvarlar ile başlandı. Stadın soyunma odaları yenilenmesi ve detayları bakım sonrası yeni sezona daha hazır bir şekilde girilmesi planlanmaktadır.