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“Hadi Öldürsene Canikom” Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu

KÜLTÜR SANAT 14
Yayınlama: 18 Haziran 2026 Perşembe 15:37 | Güncellendi: 18.06.2026 16:27 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Hadi Öldürsene Canikom” adlı tiyatro oyunu, Girne Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu.
“Hadi Öldürsene Canikom” Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu

Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Hadi Öldürsene Canikom” adlı tiyatro oyunu, Girne Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu.

Vigor Sanat tarafından sahneye taşınan ve Aziz Nesin’in eserinden uyarlanan oyun, festival kapsamında dün akşam saat 20.30’da izleyici karşısına çıktı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, yalnızlığa karşı birbirine tutunan iki yaşlı kadının hayatının beklenmedik bir haberle değişmesini konu alan yapım, umut, özlem ve hüzün temalarını sıcak ve samimi bir anlatımla seyirciye aktardı.

70 dakika süren tek perdelik oyun boyunca izleyiciler hem güldüren hem de düşündürücü anlar yaşarken, oyuncuların performansı beğeni topladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi