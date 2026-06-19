Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi etkisi altında kalacağı, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi etkisi altında kalacağı, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre hava bugün açık ve az bulutlu başlaması beklenen havanın, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

Yarın da parçalı bulutlu havanın etkili olması, öğle saatlerinde ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günlerinin açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günlerinin ise açık geçeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahil kesimlerinde ise 29-32 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.