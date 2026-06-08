Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ederim

Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

Gelen ilk sonuçlara göre Aziz Yıldırım’ın büyül bir farkla Hakan Safi’nin önünde olduğu belirtildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yıldırım’ın oy oranı yüzde 60’ı bulurken Safi ise yüzde 40’ta kaldı.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Safi, açıklamasında Aziz Yıldırım’ı tebrik etti.

“RAKİBİMİ KUTLUYORUM”

Safi açıklamasında şunları kaydetti:

“Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum.”