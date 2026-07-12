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Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, Avrupa gol kralı ikincisi oldu

SPOR 11
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 13:20 | Güncellendi: 12.07.2026 11:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
U-17 Avrupa Hentbol Şampiyonası&#8217;nda Türkiye Milli Takımı formasını giyen Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, turnuvayı 135 golle tamamlayarak gol krallığında Avrupa ikincisi oldu.
Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, Avrupa gol kralı ikincisi oldu

U-17 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı formasını giyen Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, turnuvayı 135 golle tamamlayarak gol krallığında Avrupa ikincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamada, milli takım kadrosunda yer alan İbrahim Günay ve antrenör Bahir Arnal da ay-yıldızlı forma altında KKTC’yi başarıyla temsil ettiği belirtildi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, “Sporcularımızın ve antrenörümüzün Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur.” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi