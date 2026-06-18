“Halka” filminin Samara’sından acı haber!

“Halka” filminde canlandırdığı Samara karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Daveigh Chase’in 35 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Eski çocuk yıldızın ölüm haberini sevgilisi Roy Hernandez duyurdu.

“Halka” filminde canlandırdığı Samara karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Daveigh Chase’in 35 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Eski çocuk yıldızın ölüm haberini sevgilisi Roy Hernandez duyurdu.

Korku sinemasının unutulmaz karakterlerinden Samara’ya hayat veren Daveigh Chase’ten acı haber geldi. “Halka” filmindeki performansıyla dünya çapında tanınan ve MTV Film Ödülleri’nde “En İyi Kötü Karakter” ödülünü kazanan Chase’in, menenjit hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

35 yaşındaki oyuncunun vefat haberini sevgilisi Roy Hernandez duyurdu. TMZ’de yer alan habere göre Chase’in ölümüne, menenjit hastalığı ve buna bağlı gelişen ciddi komplikasyonlar neden oldu.

Hernandez, oyuncunun son dönemdeki sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Chase’e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi konulduğunu belirtti. Hernandez, durumunun kısa sürede kritik hale geldiğini ve doktorların kendisine Chase’in fazla zamanının kalmadığını söylediğini aktardı.

Daveigh Chase, 2002 yapımı “Halka” filminde canlandırdığı Samara karakteriyle sinema dünyasında büyük çıkış yakalamıştı. Korku filmi tarihinin en unutulmaz çocuk karakterlerinden biri haline gelen Samara rolü, Chase’e MTV Film Ödülleri’nde “En İyi Kötü Karakter” ödülünü kazandırmıştı.

Ünlü oyuncunun genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.