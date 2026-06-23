Haluk Bilginer’li “Baba” Oyununa Lefkoşa’da Yoğun İlgi

Gazimağusa’dan sonra ikinci ve son kez başkent Lefkoşa’da seyirci karşısına çıkan oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve bazı belediye meclisi üyeleri ve K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced’in de izlediği tek perdelik oyunda baba r…

Gazimağusa’dan sonra ikinci ve son kez başkent Lefkoşa’da seyirci karşısına çıkan oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve bazı belediye meclisi üyeleri ve K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced’in de izlediği tek perdelik oyunda baba rolündeki Haluk Bilginer başta olmak üzere tüm Oyun Atölyesi oyuncuları performansları ile sanatseverleri mest etti.

Florian Zeller’in yazdığı, Muharrem Özcan’ın yönettiği gerçekle hayalin iç içe geçtiği “Baba”, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir baba-kız arasındaki bağla ilgili yolculuğa dair bir deneyim sunarak zamanın karşısında insan olmanın anlamını yeniden düşündürüyor. Duygusal olarak seyircilerde derin izler bırakan oyunda bazı seyirciler gözyaşlarına hakim olamazken sanatçılar oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Sırada İŞT’nin “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Oyunu” var

Festival'de 24 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Şehir Tiyatroları, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunu Lefkoşa’da YDÜ AKKM Salonu’nda sahneye koyacak.