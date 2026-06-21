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Hamitköy’de Asfalt Çalışmaları Başlıyor

KIBRIS 7
Yayınlama: 21 Haziran 2026 Pazar 22:27 | Güncellendi: 21.06.2026 21:11 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesinde bulunan Özgür Sokak ve Çukur Sokak’ta asfalt altyapı ve asfalt serim çalışmalarının 23 Haziran 2026 Salı gününden itibaren başlayacağını duyurdu.
Hamitköy’de Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesinde bulunan Özgür Sokak ve Çukur Sokak’ta asfalt altyapı ve asfalt serim çalışmalarının 23 Haziran 2026 Salı gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarının, araçlarını çalışma alanlarına park etmemelerinin ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Belediye, çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici rahatsızlıklardan dolayı bölge halkının anlayışına teşekkür ederek, kamuoyunu trafik düzenlemelerine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs