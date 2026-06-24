Hapishanede aşk iddiası!

Televizyon programcısı Esra Ezmeci, programında ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Televizyon programcısı Esra Ezmeci, programında ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Ezmeci, cezaevinden gönderildiği belirtilen bir mektupta, Güllü’nün kızı Tuğyan ve Ümitcan Uygun’un duygusal bir bağ içerisinde olduğunun yazdığını söyledi.

Programda paylaşılan bilgilere göre, mektubu gönderen kişi, aynı koğuşta bulunduğunu da söyledi.

“TUĞYAN İLE ÜMİTCAN MEKTUPLAŞIYOR”

Ezmeci, mektubu gönderen kişinin Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı koğuşta kaldığını öne sürdüğünü belirtti.

İddiaya göre, Aleyna Çakır’ı öldürmekten tutuklu bulunan Ümitcan Uygun ile annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter arasında mektuplaşma yaşanıyor.

Mektupta, söz konusu yazışmaların duygusal bir boyuta ulaştığının ve ikili arasında bir ilişki bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı.

“GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM”

Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esra Ezmeci, “Gerçekten buna çok şaşırdım. Ümitcan ve Tuğyan’ın mektuplaştığını söylüyor, hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu, aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı.