17 Haziran 2026 Çarşamba
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Hasan Küçük: Geçici çalışanlara ilişkin yasa kamuya güç verecek

KIBRIS 23
Yayınlama: 17 Haziran 2026 Çarşamba 21:19 | Güncellendi: 17.06.2026 22:35 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Küçük konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’nde oy çokluğu ile kabul edilen önerinin, kamuya güç vereceğini kaydetti.
Hasan Küçük: Geçici çalışanlara ilişkin yasa kamuya güç verecek

Küçük konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’nde oy çokluğu ile kabul edilen önerinin, kamuya güç vereceğini kaydetti.

Küçük, düzenlemenin, geleceği konusunda belirsizlik yaşayan çalışanların beklentilerine cevap verme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yasa çalışmasında emeği geçen komite başkanı, üyeler, hukukçular, sendikalar ve kamu çalışanlarına teşekkür eden Küçük, “Toplumsal uzlaşı ile hazırlanan çalışmalar kalıcı ve güçlü sonuçlar üretir” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs