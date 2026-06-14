Hasipoğlu: Azerbaycan’da ilkleri yaşadık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan’da ilklerin yaşandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan’da ilklerin yaşandığını belirtti.

Hasipoğlu, ilk kez Başbakanlar seviyesinde ikili görüşmenin Azerbaycan Başbakanlık binasında gerçekleştirildiğini ifade etti. Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi açısından önemli olan toplantıda, özellikle işgücü ve sosyal güvenlik anlaşması, üniversiteler arasında iş birliği ve charter seferlerin başlaması noktasında önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Gruplarının kurulmasının ise ilişkilerin resmiyet düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Azerbaycan Parlamentosu’nun, ülkenin adını kullanarak milletvekili grubunu KKTC ile ilişkileri geliştirmek için yetkilendirdiği aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ortaya konulan güçlü iradenin, Türk dünyasını her geçen gün daha da yakınlaştırdığı vurgulandı. “Üç Devlet Bir Millet” anlayışının artık sadece bir söylem değil, siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen somut iş birlikleriyle güçlenen bir gerçeklik olduğu ifade edildi.

Bir diğer önemli ilke de Türkiye’den sonra hedef pazarlar arasında yer alan Can Azerbaycan’da, KKTC’nin bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük kültür ve turizm tanıtım organizasyonunun yapılması oldu.

Bakü’nün İçeri Şehir olarak bilinen tarihi mahallesinin KKTC bayraklarıyla donatıldığı belirtildi.

Kardeş Azerbaycan ile gönül bağlarının çalışma hayatı, turizm ve kültür köprüsüyle daha da güçlendirileceği, devletin de uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelenin süreceği ifade edildi.

Hasipoğlu, bu vesileyle Azerbaycan halkının birlik ve beraberliğinin simgesi olan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’nü de kutlayarak, birlikte yürünecek daha nice yol olduğunu vurguladı.