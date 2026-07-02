Hasipoğlu : Çalışma hayatında daha etkin denetimler için işbirliği içinde çalışacağız

Görüşmede, sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alınırken, özellikle inşaat sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, çalışan haklarının korunması ve mesleki standartların yükseltilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taleplerini ileten oda yetkilileri toplantının verimli geçtiğini belirterek, …

Görüşmede, sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunlar ele alınırken, özellikle inşaat sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, çalışan haklarının korunması ve mesleki standartların yükseltilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taleplerini ileten oda yetkilileri toplantının verimli geçtiğini belirterek, yerel iş gücünün ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Oda yetkilileri , kaçak tesisatçılar konusunda denetimlerin başlayacağını ve birçok başlıkta Bakanlık ile iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise Oda'nın taleplerini değerlendirdiklerini belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Hasipoğlu, "Odamızın taleplerini aldık. Çalışma hayatında etkin bir denetim mekanizması oluşturulması konusunda fikir birliğine vardık. Odanın da bu alanda belirli yetkileri bulunuyor. Çalışma Dairesi ile koordinasyon içerisinde denetimlerin birlikte yürütülmesi noktasında da uzlaşı sağladık." dedi.

Bakan Hasipoğlu, genç hükümlülerin meslek edinmesi ve istihdama kazandırılmasına yönelik çalışmaların da başladığını belirterek, "İmzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde genç hükümlülerin eğitimi, meslek sahibi olmaları ve istihdam edilmelerine yönelik projemizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu ayrıca, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın mali genel kuruluna da değinerek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti ve Oda yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Hasipoğlu Bakanlık ile Oda arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğini vurguladı.