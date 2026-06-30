Hasipoğlu’dan koruyucu ailelere ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa yuva açmak değil, ona güven, sevgi ve geleceğe dair umut sunmak anlamı taşıdığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa yuva açmak değil, ona güven, sevgi ve geleceğe dair umut sunmak anlamı taşıdığını vurguladı.

Hasipoğlu, “30 Haziran Koruyucu Aile Günü” dolayısıyla biri özel gereksinimli iki çocuğa koruyucu ailelik yapan Gül Korkmaz, Cemal Korkmaz ile Nazmiye Karakılınç’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hasipoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Hasipoğlu, koruyucu ailelerin toplumun en güçlü dayanışma örneklerinden birini sergilediğini belirterek, “Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğini değiştirebilecek en kıymetli adımlardan biridir. Koruyucu ailelerimiz, fedakârlıkları ve sevgileriyle çocuklarımızın hayata güvenle tutunmalarını sağlıyor. Kendilerine minnettarız.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hasipoğlu, toplumun daha fazla koruyucu aile olması yönünde duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, ” Koruyucu aile müessesesinin çalıştığını sizlerin sayesinde bir kez daha gördük ve çok mutlu olduk. Koruyucu aile olmak, bir çocuğun hayatına umut olmaktır. Bugün burada gördüğümüz sevgi, şefkat ve bağlılık, koruyucu aile sisteminin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Dili, milliyeti ya da özel gereksinimi ne olursa olsun, her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Hasipoğlu, koruyucu ailelere gösterdikleri özveri ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, koruyucu ailelerin toplum adına üstlendikleri bu anlamlı sorumluluğun her türlü takdiri hak ettiğini belirtti.

Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de koruyucu aile hizmetinin çocukların yüksek yararı ilkesine dayanan en önemli sosyal hizmet modellerinden biri olduğunu belirtti.

Ecevit, sevgi, şefkat ve güven ortamında büyüyen her çocuğun geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlediğini ifade ederek, koruyucu ailelerin üstlendikleri sorumluluğun yalnızca çocukların hayatını değil, toplumun geleceğini de olumlu yönde şekillendirdiğini vurguladı.

KKTC’de bugün itibarıyla 22 koruyucu aile yanında 30 çocuğun yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Ecevit, bu ailelerin gösterdiği özveri ve fedakârlığın takdire şayan olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelere yönelik ziyaretlerin, ailelerin görüş ve önerilerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve verilen hizmetleri daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Ecevit, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin koruyucu aile hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun güvenli bir aile ortamına kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Korkmaz ve Karakılınç aileleri de bir çocuğun hayatına dokunmak ve onun büyümesine rehberlik etmenin çok eşsiz bir duygu olduğunu belirterek herkese koruyucu aile olmayı gönülden tavsiye etti.