Hasipoğlu: Fransa ile imzalanan anlaşma Ada’daki dengeleri etkiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması’nı (SOFA) eleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması’nı (SOFA) eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Hasipoğlu, anlaşmanın 5+1 görüşmeleri öncesinde imzalanmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, bu adımın Ada’daki dengeleri etkileyebileceğini ifade etti.

GKRY’nin Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında ilk kez garantör ülkeler dışında bir askeri unsurun Ada’ya gelmesine onay verildiğini söyleyen Hasipoğlu, bunun bölgesel süreçler açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

BM öncülüğünde yürütülen Kıbrıs müzakereleri ve 5+1 süreci hatırlatılarak, tarafların masaya oturma biçimi ve diplomatik tanımlamalara ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.

Kazakistan ve Türk devletleriyle ilişkiler konusuna da değinen Hasipoğlu, KKTC’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif olması gerektiğini savundu.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise BM’nin iki toplumlu görüşmelerde kullandığı “toplum lideri” tanımlamasına dikkat çekerek karşı görüş sundu.