Hasipoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca esareti kabul etmeyen karakterini bir kez daha ortaya koyduğu, milli iradenin her türlü vesayet anlayışına karşı açık bir duruş sergilediği önemli bir dönüm noktasıdır.

Türk milleti, o gece yalnızca bir darbe girişimini engellememiş; demokrasiyi, hukuk düzenini ve devletinin geleceğini kararlılıkla sahiplenmiştir. Ortaya konulan bu birlik ruhu, güçlü devlet anlayışının ve milli dayanışmanın en somut göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve istikrarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de stratejik bir öneme sahiptir. Aramızdaki gönül bağı, ortak tarihimizden ve ortak mücadelemizden aldığı güçle her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır. Bu kardeşlik, karşılıklı güvene ve ortak değerlere dayanan sarsılmaz bir bağdır.

Bu vesile ile 15 Temmuz'da canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakârlığı, milli birlik ve beraberliğimizi koruma sorumluluğunu bizlere her zaman hatırlatacaktır."