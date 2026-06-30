Hasipoğlu: Özlük haklarını güçlendiren yasal düzenlemeler polis mensuplarına hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu özlük haklarını güçlendiren yasal düzenlemelerin polis mensuplarına hayırlı olmasını temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu özlük haklarını güçlendiren yasal düzenlemelerin polis mensuplarına hayırlı olmasını temenni etti.

Hasipoğlu, yayımladığı mesajda, Polis Genel Müdürlüğü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümüyle “30 Haziran Polis Günü”nü kutladı.

Ülkenin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz fedakarca görev yapan Polis Teşkilatı’na çalışmalarında başarı dileyen Hasipoğlu, görevi başında hayatını kaybeden kahraman polisleri rahmet ve minnetle andı.

Hasipoğlu, emekli polislere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilen yeni yasal düzenlemelerin polis teşkilatının özlük haklarının güçlendirilmesi ve çalışma hayatının iyileştirilmesi açısından reform niteliği taşıdığını belirten Hasipoğlu, bu düzenlemelerle yıllardır gündemde olan birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal güvenlik alanında da polis mensuplarının haklarını güçlendiren önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Hasipoğlu, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında risk odaklı meslek gruplarına tanınan “özel hizmet süresinin borçlandırılması” hakkına da değindi.

Oğuzhan Hasipoğlu, mevcut yasada bu haktan çavuş rütbesinden üstte olmayan polislerin yararlanabildiği, son değişiklikle rütbe şartının kaldırıldığını, tüm polis mensuplarının bu haktan yararlanmasının sağlandığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu, bu düzenlemeyle polis mensuplarının fiilen görev yaptığı hizmet süresine ilave olarak, her 360 günlük hizmet karşılığında 72 gün olmak üzere bin 800 güne kadar özel hizmet süresi borçlanabileceğini belirtti.