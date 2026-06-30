Hasipoğlu: Polis teşkilatını güçlendiren yasal düzenlemeler hayırlı olsun

Hasipoğlu, yapılan düzenlemelerle uzun yıllardır gündemde bulunan birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek, sosyal güvenlik alanında polis mensuplarının haklarını güçlendiren önemli adımlar atıldığını vurguladı.

73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında risk odaklı meslek gruplarına tanınan özel hizmet süresi borçlanması hakkına ilişkin değişikliğe de değinen Hasipoğlu, daha önce yalnızca çavuş rütbesinden yukarı olmayan polislerin yararlanabildiği bu haktan, yapılan düzenlemeyle rütbe şartının kaldırıldığını ve tüm polis mensuplarının faydalanmasının sağlandığını kaydetti.

Yeni düzenlemeyle polislerin fiilen görev yaptıkları hizmet sürelerine ilave olarak, her 360 günlük hizmet karşılığında 72 gün olmak üzere toplam 1800 güne kadar özel hizmet süresi borçlanması yapabilmesinin önünün açıldığını belirten Hasipoğlu, bunun polislerin sosyal güvenlik hakları açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü ve 30 Haziran Polis Günü'nü kutlayan Hasipoğlu, mesajında ülkenin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için gece gündüz fedakârca görev yapan tüm polis mensuplarına başarılar diledi. Hasipoğlu, görevi başında yaşamını yitiren polisleri rahmet ve minnetle anarken, emekli polislere de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.