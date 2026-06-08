Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, “Akım Temini Projesi” kapsamında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Haspolat Airkam Ltd., Haspolat hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Haspolat'ta çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak
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Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, “Akım Temini Projesi” kapsamında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Haspolat Airkam Ltd., Haspolat hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Kaynak: Gündem Kıbrıs