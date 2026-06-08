Haspolat'ta çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak

KIBRIS 16

Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 22:04 | Güncellendi: 09.06.2026 01:42 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, “Akım Temini Projesi” kapsamında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Haspolat Airkam Ltd., Haspolat hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

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Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, “Akım Temini Projesi” kapsamında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Haspolat Airkam Ltd., Haspolat hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği belirtildi.