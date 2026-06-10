“Hem üretim hem de jeopolitik fırsat yaratılması açısından çok önemli”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasında doğalgaz konusunda çalışmaların başladığını ve KKTC’ye başta elektrik üretimi olmak üzere doğalgazı boru hattı ile getirileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs, Ekonomik Örgütlere ulaşarak fikirlerini sordu. Ekonomik örgütler enerji maliyetlerinin düşmesi adına doğalgazın KKTC’ye gelmesinin çok önemli olduğuna işaret etti. öte yandan, Ekonomik Örgütler, Doğu Akdeniz’de gelecekte çıkarılacak olan gazın Avrupa’ya ulaştırılmasını adına da Türkiye ve KKTC arasında inşa edilecek doğalgaz boru hattını stratejik bir öneme sahip olduğunu ve gelecekte Kıbrıs konusunun çözümünde önemi bir rol oynayabileceğini vurguladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer: Bugünün dünyasında ucuz enerjiye sahip olmayan hiçbir ülke başarılı olamaz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkedeki enerji maliyetlerinin ucuzlamasının üretimin artması açısından önemine dikkat çekerek, “Benim için önemli olan bu ülkenin enerji maliyetlerinin ucuzlamasıdır. Bu mevcut yapıyla ne turizm, ne sanayi, ne hayvancılık ne de üretim yapabiliriz. Bugünün dünyasında ucuz enerjiye sahip olmayan hiçbir ülke başarılı olamaz. Bu adım eğer bizi ucuz enerjiye kavuşturacak ve enerji maliyetlerini düşürecekse desteklenmelidir. Diğer yandan ise Doğu Akdeniz’de çıkacak olan bir gaz ve bununla ilgili olarak da bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Fiziki olarak da Doğu Akdeniz’de çıkacak olan bu gazın en mantıklı şekilde Türkiye üzerinden Avrupa’ya dağılmasıdır. Bu girişimi destekliyorum” ifadelerini kullandı.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü: Doğalgazın ülkemize gelmesi hem üretim hem de jeopolitik fırsat yaratılması açısından çok önemlidir

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, “Türkiye’den gelecek olan her yatırım bizim için önemlidir. Bu projenin ekonomik ve yerel hizmetlerinden ziyade, jeopolitik önemi vardır. Bu gazın KKTC’ye gelmesi konusu, Doğu Akdeniz’de çıkan gazın aynı boru hattı üzerinden AB’ye gönderilmesi konusunda da bir imkân yaratacaktır. Hem Güney Kıbrıs hem de KKTC bu işten çok yüksek ekonomik değerler elde edebilir. Diğer yandan yine bizim için Güney Kıbrıs ile olası ticari ilişkileri de en üst düzeye çıkartır ve bu da çözüm konusunda katkı sağlar. Diğer yandan enerji maliyetleri konusunda da ülkemize katkı sağlayacaktır. Bugün iş dünyasının en büyük girdi maliyeti enerjidir. Enerji fiyatlarının artması başta sanayi grubu olmak üzere bütün üretim alanlarını zora sokmuştur. Enerji üretiminde doğalgazın kullanılması daha ucuz ve daha doğa dostu olacaktır. Şu anda bütün dünyada fosil yakıt kullanımından çıkılıyor çünkü fosil yakıt doğaya zarar veriyor. Dünyada en kullanılabilir ve ucuz enerji doğalgazdır. Doğalgazın ülkemize gelmesi hem üretim hem de jeopolitik fırsat yaratılması açısından çok önemlidir” diye konuştu.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: Bu yönde yapılacak açılımları önemsiyor ve destekliyoruz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, ülkede yaşanan hayat pahalılığının en önemli girdi maliyetinin enerji maliyetleri olduğunu ifade ederek, “Doğalgaz kullanımı çok önemlidir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu yönde yapılacak açılımları önemsiyor ve destekliyoruz. Ancak bugün enerji konusunda derhal yapılması gereken işler vardır. Teknecik devre dışı kalma noktasına gelmiştir. Dünya savaşından kalma santrallerle üretim yapıyoruz. Enerji altyapısı yeterli olmadığı için güneş enerjisinden faydalanamıyoruz. O nedenle bu çerçevede de girişimler bekliyoruz. Altyapı yatırımlarının bir an önce yapılması ve bu girişimlerin hayata geçmesi gerekiyor. Biz bugün yapılacak olan işlerin ötelenmesini anlayamıyoruz. Maliyet artışlarından dolayı ve güneş enerjisinden yararlanamama konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Mevcut santrallerimiz verimli değildir. Şunu kimse unutmasın da en ucuz elektrik üretimi güneş enerjisinden elde edilen yeşil enerjidir. Bunun önlemleri bir an önce alınmalı ve gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Doğalgaz da buna katkı koyar. Herkes de bunu destekler” diyerek, doğalgazın yanı sıra güneş enerjisi kullanımının artması konusunda da öneride bulundu.