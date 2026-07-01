Hentbol camiasında büyük gurur Şemsi Yıldırım A Milli Takımda

KKTC Hentbolu, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Sporcumuz Şemsi Yıldırım, Türkiye Plaj A Milli Hentbol Takımı’na seçildi.

KKTC Hentbolu, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Sporcumuz Şemsi Yıldırım, Türkiye Plaj A Milli Hentbol Takımı’na seçildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, başarıda payı olan herkesi ve Şemsi’yi kutlarken bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.

Şemsi Yıldırım ise 2 yıldan beri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve tarifsiz bir gurur içinde olduğunu vurgulayarak hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.