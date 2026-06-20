Her Daim Doğa Dostları’ndan Deniz Şebboyu için koruma çabası

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Yeniboğaziçi sahil bölgesinde görülen Deniz Şebboylarını (Matthiola tricuspidata) korumak için çalışma başlattı. Gurup üyeleri, üzerine basılmasını, araçlarla üzerinden geçilmesini engellemek ve dikkat çekmek amacıyla, Yeniboğaziçi karavan alanı yakılarındaki Şebboyların etraflarını ahşap kazıklarla işaretledi. Her …

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Yeniboğaziçi sahil bölgesinde görülen Deniz Şebboylarını (Matthiola tricuspidata) korumak için çalışma başlattı.

Gurup üyeleri, üzerine basılmasını, araçlarla üzerinden geçilmesini engellemek ve dikkat çekmek amacıyla, Yeniboğaziçi karavan alanı yakılarındaki Şebboyların etraflarını ahşap kazıklarla işaretledi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Şebboyu’nun sahillerde yetişen en zarif ve dirençli bitki türlerinden olduğunu, ancak insanların faaliyetleri, yürürken basılan yere dikkat edilmemesi ve sahillere kontrolsüzce giren araçlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Şentuğ, “Amacımız çok net. Bu özel çiçeklerin fark edilmesini sağlamak, üzerlerine basılmasını ve araçlar tarafından ezilmesini önlemek”dedi.

Deniz Şebboylarının, erozyonun önlenmesinde, biyoçeşitlilik, pek çok böceğe ev sahipliği yapması, doğal güzellik, eko-turizm, doğa gözlemcileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Şentuğ, kumullarda yürürken nereye basıldığına dikkat edilmesi, araçlarla kumullara girilmemesi çağrısında bulundu.