Hitay Vakfı Sanat Yarışması, geçen yıl tüm Türkiye’ye, bu sene ise Türk dünyasına açıldı

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması, her yıl büyüyen etki alanıyla dikkat çekiyor. İlk yıllarında tek bir üniversite iş birliğiyle programlanan yarışma, geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’den başvurulara açılmıştı. Yarışma, bu yıl ise Türk Devletleri Teşkila…

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması, her yıl büyüyen etki alanıyla dikkat çekiyor. İlk yıllarında tek bir üniversite iş birliğiyle programlanan yarışma, geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’den başvurulara açılmıştı. Yarışma, bu yıl ise Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle uluslararası bir boyut kazanarak Türk dünyasının genç sanatçılarını ortak bir platformda buluşturuyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan’da resim, heykel ve fotoğraf bölümlerinde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma için başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar yarisma.hitayvakfi.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Hitay Vakfı Kurucu Başkanı Emin Hitay, yarışmanın yıllar içinde geçirdiği dönüşümü değerlendirirken şunları söyledi:

“Bu yarışmayı başlattığımızda amacımız genç sanatçıların dünyaya daha geniş bir pencereden bakabilmelerine üretimlerini bu çerçevede sürdürebilmelerine katkı sağlamaktı. Hitay Vakfı Sanat Yarışması, geçen yıl tüm Türkiye’ye, bu sene ise Türk Dünyası’na açıldı. İlk yıllarda belirli bir üniversitenin öğrencileriyle yürüttüğümüz bu yolculuk, geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanından gençlere ulaşan bir platforma dönüştü. Bugün ise Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle farklı ülkelerden genç sanatçıları ortak bir sanat deneyiminde buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu uluslararası deneyimin yarışmayı kazanan genç sanatçılar için ne kadar değerli olduğunu yıllar içinde yakından gözlemledim. Yerelden beslenen, küresel sanat dünyasını takip eden sanatçılar için oluşturduğumuz bu platformun; ülkeler arasında kurulan güçlü sanat ağı sayesinde gençlerin farklı üretim pratikleri ve konuları ile tanışmalarına, uluslararası deneyim kazanmalarına ve kişisel sanat yolculuklarını daha sağlam adımlarla sürdürmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Hitay, sanatın kültürler arasında güçlü bağlar kurduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Sanatın, farklı coğrafyaları ve insanları ortak bir zeminde buluşturan evrensel bir dil olduğu şüphesiz. Farklı ülkelerde yetişen genç sanatçıların uluslararası bir bienalde alternatif üretimleri görmeleri, kendi pratikleri yanında ülkeler arası işbirliğimizde ortak kültürel mirasımızı yeni bakış açılarıyla yorumlamaları ve uluslararası sanat ortamıyla erken yaşta temas kurmaları son derece değerli. Yarışmanın bugün ulaştığı uluslararası ölçekteki yapıyı, gençlere duyduğumuz güvenin ve uzun yıllardır sürdürdüğümüz kararlı desteğin bir sonucu olarak görüyoruz. Nihayetinde bugün kurduğumuz bu köprülerin, yarının sanatçıları arasında kalıcı iş birliklerine ve yeni kültürel diyaloglara dönüşeceğine ve kültürel değerlerimizi üretimleriyle yarına taşıyacakları içtenlikle inanıyorum.”

10 öğrenci Venedik Bienali’nde özel keşif programına katılma hakkı kazanacak

Uluslararası boyut kazanan yarışmaya başvurular www.yarisma.hitayvakfi.com adresli web sitesi üzerinden 21 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Başvuru sonuçları 14 Temmuz’da duyurulacak.

Bu yıl yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 10 öğrenci, 61. Venedik Bienali kapsamında düzenlenecek özel keşif programına katılma hakkı elde edecek. Genç sanatçılar dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden birini yerinde deneyimleme, farklı sanat pratiklerini gözlemleme ve uluslararası sanat çevreleriyle temas kurma fırsatı bulacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 1.000’e yakın başvuru alındı

Hitay Vakfı Sanat Yarışması, geçtiğimiz yıl ilk kez tüm Türkiye’den öğrencilerin katılımına açılmıştı. Yarışmaya geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.000 öğrenci başvururken, uluslararası sanat deneyimi kazanacak öğrenci sayısı da 4’ten 10’a çıkarıldı. Kazanan 10 öğrenci, Berlin Bienali’ni ziyaret ederek uluslararası sanat dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Şimdiye kadar 40 öğrenci uluslararası sanat deneyimi kazandı

Hitay Vakfı Sanat Yarışması kapsamında bugüne kadar 40 öğrenci, dünyanın önde gelen sanat etkinliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. İlk yıllarında dört öğrenciyle başlayan program kapsamında Art Basel, Berlin Bienali ve Venedik Bienali gibi uluslararası sanat dünyasının prestijli organizasyonları ziyaret edildi. Yarışma, yıllar içinde büyüyerek daha fazla öğrenciye ulaşırken, katılımcıların uluslararası sanat ortamlarını yakından tanımalarına ve kişisel üretimlerine yeni bakış açıları kazandırmalarına katkı sağladı.

On üç yıldır sanat eğitimi alan öğrencileri destekleyen Hitay Vakfı, yarışma aracılığıyla yalnızca bir ödül programı değil, genç sanatçıların gelişimine katkı sağlayan sürdürülebilir bir kültür ve eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor.

Jüri Üyeleri:

Prof. Dr. Turan Aksoy

Prof. Dr. Çağrı Saray

Prof. Dr. Seniha Ünay

Prof. Seçkin Tercan

Doç. Dr. Aşkın Ercan

Doç. Dr. Mullajonova Nigina Zhamolovna

Doç. Tanzer Arığ

Dr. Öğr. Üyesi Borga Kantürk

Dr. Judit Geller

Öğr. Gör. Adilet Canapilov

Jahangir Selimhanov

Yerbolat Tolepbay

Hitay Vakfı hakkında:

Hitay Vakfı, 2019 yılında iş insanı ve sanat koleksiyoneri Emin Hitay tarafından Türkiye’de sanat ve eğitimi desteklemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, görsel sanatlar alanında çalışan ve üreten sanatçılara, küratörlere ve yazarlara alan açmayı hedeflemektedir. Çeşitli sanat projelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak, sanat alanında çalışan kişi ve kurumlarla iletişim ve üretim ağlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri ve sanatçıları burslar ve projeler aracılığıyla aktif olarak destekleyen ve eğitim-öğretim gelişimine katkıda bulunan vakıf, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için çalışmaktadır. Vakıf, bugüne kadar verdiği burs destekleri, düzenlediği sanat yarışmaları ve yurtdışı sanat gezileri aracılığıyla Türkiye’nin her yerinden öğrencileri desteklemeye devam etmektedir. Vakfın kurucusu Emin Hitay, yerli ve yabancı modern ve çağdaş sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuna özellikle genç sanatçıların birçok eserini de katmıştır.

Hitay Vakfı, eğitim, sanat ve kültür desteklerinin yanı sıra eğitim alanında 2023’te gerçekleştirdiği 20’den fazla projeyle, çoğunluğu depremzede ve öğrenci olan 1000’den fazla kişinin hayatına dokundu ve 300’den fazla öğrenciye burs desteği sağladı. Vakfın iş birliği yaptığı kurumlar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Teknolojide Kadın Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Biriz Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği bulunuyor.