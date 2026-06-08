Holguin: Genişletilmiş 5+1 toplantısı için hazırlık yapıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorunuyla ilgili adadaki iki tarafın, üç garantör ülkenin (Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık) ve BM’nin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs sorunuyla ilgili adadaki iki tarafın, üç garantör ülkenin (Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık) ve BM’nin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

“Sigmalive” internet sitesine göre Holguin bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Holguin, BM Genel Sekreteri ile birlikte 5+1 toplantısı için hazırlık yaptıklarını belirtti ve çalışmaların böyle bir sonuç vermesine yönelik iyimserliğini dile getirdi.

Kıbrıs’a dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile “çok iyi bir görüşme” gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Holguin bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geleceğini de anımsattı.

Kıbrıs’tan sonra Atina ve Ankara’ya geçeceğini, ardından Kolombiya’ya döneceğini söyleyen Holguin, daha sonra Avrupa’ya dönüp Brüksel’i ziyaret edeceğini de belirtti.

“5+1 toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağı”nın sorulması üzerine ise Holguin “evet olacak ama ne zaman olacağından emin değilim, bu herkesin programına bağlı” dedi.

Haberde hükümet kaynaklarına dayanandırılarak Holguin ile Hristodulidis’in, cuma veya cumartesi günü tekrar bir araya gelmesinin beklendiği de yer aldı.