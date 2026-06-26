Holguin ile Guterres bugün New York’ta görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği bildirildi.

Politis gazetesi “Guterres-Holguin Bir Sonraki Adımları Planlıyorlar- Bugün New York’ta Görüşüyorlar” başlıklı haberinde Holguin’in bugün Guterres’i Ankara, Atina, Lefkoşa ve Brüksel’deki temasları konusunda bilgilendireceğini yazdı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili diplomatik hareketliliğin odağının New York’a taşınacağını ve Holguin’in BM merkezinde kritik istişarelerde bulunacağını yazan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Holguin’in bugün Guterres’le görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, görüşmenin gündeminde Holguin’in Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve Brüksel’de kısa süre önce gerçekleştirdiği temaslarının sonuçlarıyla temmuz ayı sonunda gayri resmi beşli konferansın toplanmasına ilişkin çabanın bulunacağını belirtti.

Gazete, New York’taki istişarelerin atılacak bir sonraki adımlar açısından belirleyici olarak addedildiğini, Holguin’in önümüzdeki günlerde bölgeye dönmesinin beklendiğini kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ise Lefkoşa Rum kesiminde, UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili olarak diplomatik çevreleri bilgilendirdiği belirtildi.

Haberde, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki barış gücüyle ilgili olağan bilgilendirilmesi ışığında, Diagne’nin New York’a gitmesinin beklendiği de kaydedildi.

Haberinin devamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçen pazar günü Politis gazetesinde yer alan çözüm planıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Senaryolara Değil, Hareketlere Bakıyor- Lefkoşa İçin Önemli Olan Guterres ile Holguin’in Nereye Varacağı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum tarafının Guterres ve Holguin’in atacağı adımları beklediğini yazdı.

Guterres ile Holguin’in yapacağı görüşmenin özel bir öneme sahip olduğunu, BM Genel Sekreteri Guterres’in 5+1 formatındaki gayri resmi görüşmede gitmek isteyeceği yönü göstereceğini yazan gazete, tarafların ortalarda dolaşan senaryolara girmekten kaçındığına işaret etti.

Kombos

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, açıklamasında formüllerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının çok fazla öneme sahip olmadığını dile getirdi.

Haberde Rum tarafına göre önemli olanın Guterres ile Holguin’in nereye varacağı olduğu belirtildi.

Gazeteye göre yaptığı açıklamada sabırlı olunması telkininde bulunan Kombos, ilk önce BM Genel Sekreteri’ne yapılacak bilgilendirmeyi ve Guterres’in kararlarının ne olacağını görmek gerektiğini ifade etti.

Haberde, Rum tarafının değerlendirdiği diğer hususun tarafların 5+1 formatındaki görüşmeye katılma isteklerinden ziyade, buna hazır olup olmadığıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Açıklamasında Rum tarafı açısından herhangi bir şüphe olmadığını dile getiren Kombos, hareketlilik olmasını, AB’nin de temsilcisi aracılığıyla sürece müdahil olmasını istediklerini söyledi.

Rum hükümetiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin sürece müdahil olmasını istemekle suçlandığını ifade eden Kombos, bugün BM’nin bu parametreyi önemli bir etki olarak ileriye götürdüğünü sözlerine ekledi.

Diagne’nin temasları

Gazete haberin devamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunmak için dün adadaki diplomatik üyelerle görüştüğünü yazdı.

Haberde bunun BM Genel Sekreteri’nin adadaki özel temsilcisinin, BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için New York’a gitmeden önce yabancı diplomatlarla yaptığı olağan görüşme olduğuna da işaret edildi.

Gazete UNFICYP’ten yapılan açıklamaya dayanarak Diagne’nin bilgilendirme esnasında ara bölgedeki duruma da atıfta bulunarak gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için askeri güçler, BM polisi (UNPOL) ve siyasi işler departmanının gerçekleştirdiği faaliyetleri anımsattığı kaydedildi.

Açıklamada çok taraflılığın anlaşmazlıkların giderilmesi ve adada kalıcı barışın inşa edilmesi için en güçlü araç olmaya devam ettiği de belirtildi.

“Elde edilen bilgilere” dayanarak Diagne’nin BM Güvenlik Konseyi’nin olağan bilgilendirmesi için temmuzun ikinci haftası New York’a gitmesinin beklendiğini yazan gazete, Diagne’nin Holguin’in adaya yapacağı ziyaretin ardından New York’a gideceğini belirtti.

Guterres’in raporları

Gazete New York’tan “elde edilen bilgilere” dayanarak BM Genel Sekreteri Guterres’in UNFICYP ve Kıbrıs’la ilgili iyi niyet misyonu raporlarının BM Güvenlik Konseyi’ne temmuz başında sunulmasının beklendiğini de ekledi.