Holguin’in temasları bekleniyor

Fileleftheros gazetesi: “Holguin’den Dinlemeyi Bekliyorlar – Kıbrıs’a Gelip İki Liderle Görüşmeden Önce İlk Olarak Brüksel Ardından Da Roma’ya Gidecek” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, yaz ayında çoklu bir konferans gerçekleştirilmesi ihtimalinin zayıfladığı, şu aşamada Kıbrıs’taki liderlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilc…

Fileleftheros gazetesi: “Holguin’den Dinlemeyi Bekliyorlar – Kıbrıs’a Gelip İki Liderle Görüşmeden Önce İlk Olarak Brüksel Ardından Da Roma’ya Gidecek” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, yaz ayında çoklu bir konferans gerçekleştirilmesi ihtimalinin zayıfladığı, şu aşamada Kıbrıs’taki liderlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’den gelecek haberleri beklediklerini iddia etti.

Gazete, Holguin’in bugün Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla görüşeceğini AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le de görüşme talebinde bulunduğunun bilindiğini belirtirken şu ana kadarki bilgilerin ise Holguin-Von der Leyen görüşmesinin henüz kesinleşmediği yönünde olduğunu aktardı.

Gazete, Von der Leyen'in bugün Paris'te Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geleceğini aktararak, Hristodulidis-Von der Leyen ve Holguin-Costa görüşmelerinde, Von der Leyen ile Costa'nın Türkiye temaslarının öne çıkan unsur olacağını kaydetti.

Alithia gazetesi ise, Avrupa Birliği'nin sürece daha aktif şekilde dahil olmasının belirli bir hareketlilik yarattığını ancak Rum tarafının beklediği değişimi sağlamadığını ileri sürdü.

Gazete, Von der Leyen ile Costa'nın NATO Zirvesi çerçevesinde Türkiye ile gerçekleştirdikleri temasların, Ankara'nın Kıbrıs konusundaki tutumunda bir değişiklik bulunmadığını gösterdiğini savunurken, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilişkilendirilmesinin tek başına çözüm açısından yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.