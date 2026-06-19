Rum lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu’nun yeni bir “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atayacağını duyurdu.

Rum lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu’nun yeni bir “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atayacağını duyurdu.

Brüksel’de düzenlenen AB liderler zirvesine varışında gazetecilere açıklamalarda Cyprus Mail’de yer alan habere göre Hristoduldis, “Avrupa Birliği tarafından yeni bir atama yapılacak” dedi.

Hristodulidis, temsilci olma ihtimali bulunan bazı isimlerin görüşüldüğünü, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in gerekli iç görüşmeleri tamamladıktan sonra çok yakında kamuoyuna bir açıklama yapacağını söyledi.

Kıbrıslı Rum lider ayrıca müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki mevcut çabalarda AB’nin “en belirleyici role” sahip olduğunu öne sürdü.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi pozisyonu, Johannes Hahn’ın Mart 2026’da beklenmedik şekilde istifa etmesinin ardından boş kalmış durumda.

Kaynak: Yenidüzen