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Hristodulidis Holguin ile görüştü

G.KIBRIS 47
Yayınlama: 12 Haziran 2026 Cuma 22:06 | Güncellendi: 13.06.2026 21:29 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
“Sigmalive”in haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Holguin, Hristodulidis ile “oldukça iyi” bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 5+1 toplantı yapılması için ön hazırlık yaptıklarını söyledi.
Hristodulidis Holguin ile görüştü

“Sigmalive”in haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Holguin, Hristodulidis ile “oldukça iyi” bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 5+1 toplantı yapılması için ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Holguin, gelen hafta Ankara ve Atina’ya, iki hafta içinde de Brüksel’e gideceğini, ardından da Kıbrıs’a geleceğini açıkladı.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine göre ise Holguin, pazar günü adadan ayrılarak Ankara’ya gidecek; pazartesi ve salı günü buradaki temaslarının ardından, cuma gününe kadar Atina’da temaslarda bulunacak.

Kaynak: Gündem Kıbrıs