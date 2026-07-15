Hristodulidis Independent’in yayımladığı Kıbrıs çözüm planını yalanladı

Kıbrıs sorunuyla ilgili birçok gelişme olduğunu ileri süren Hristodulis, "Önümüzdeki günlerde, bu hareketliliğe işaret eden başka haberler duyacaksınız.” dedi. Hristodulidis “müzakerelerin, AB ilke değer ve hukukuna tam uyumlu bir çözüm için yeniden başlaması” yönünde çalıştıklarını da söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili birçok gelişme olduğunu ileri süren Hristodulis, "Önümüzdeki günlerde, bu hareketliliğe işaret eden başka haberler duyacaksınız.” dedi. Hristodulidis “müzakerelerin, AB ilke değer ve hukukuna tam uyumlu bir çözüm için yeniden başlaması” yönünde çalıştıklarını da söyledi.

Philenews ve diğer internet gazeteleri Hristodulidis’in, Yunan albaylar cuntasının Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a yönelik darbesinde ölenler için “Ayion Konstantinu ve Eleni” Kilisesinde düzenlenen anma töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken “bahsedilenlerin hepsi doğru değil. Önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorunundaki hareketliliğe işaret edecek başka haberler de duyacaksınız.” dediğini aktardı.

Habere göre gazetecilere “hiçbir haklılığı olmayan hain darbeyi kınamak için buradayız. Bu ülkede demokrasi olsun diye, Kıbrıs Cumhuriyeti olsun diye kendini feda edenleri onurlandırmak için buradayız.” dedi. Hristodulidis Yunan darbesinin Türkiye tarafından “Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce bile var olduğunu” öne sürdüğü “hedefini dayatmak için bahane olarak kullanıldığını” iddia etti.

-Hristodulidis: "Birçok gelişme var"

Hristodulidis yeni döndüğü Paris’te, bir gün önce Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi atama açıklamasını yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştüğünü söyledi. “Birçok gelişme var. Önümüzdeki günlerde, bu hareketliliğe işaret eden başka haberler de duyacaksınız.” iddiasında bulunan Hristodulidis “müzakerelerin, AB ilke değer ve hukukuna tam uyumlu bir çözüm için yeniden başlaması” yönünde çalıştıklarını söyledi. Hristodulidis “1974’teki hain darbe bahanesiyle ortaya konulan Türk hedeflerini ancak bu şekilde bertaraf edeceğiz” ifadesini kullandı.

Gayriresmi genişletilmiş görüşme tarihinin belirlenip belirlenmediği sorulduğunda “açıklamalar, başrol oyuncuları tarafından yapılacak.” diyen Hristodulidis “AB tarafından ilk kez böyle bir ilgi gösterildiğine, başrol oynamak istendiğine şahit olduğunu” belirterek bundan memnuniyet belirtti.

-"Yaz döneminde hepimiz tetikte olacağız.”

Hristodulidis’e Rafaele Fitto’nun AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının zamanlanmasının çok yakında gelişmeler olacağının göstergesi mi olduğu da soruldu. Hristodulidis, “Daha önce de dediğim gibi, yaz döneminde hepimiz tetikte olacağız.” dedi ve şunları ekledi: “Keza, yaz da olsa kış ya da sonbahar da olsa Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarda farklılık yoktur. Gelişme istiyoruz. Gerçekten de Komisyon Başkanı’nın, yardımcısını, kişisel temsilci atama ilan yapma zamanı tesadüf değil.”

Hristodulidis Paris’te Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşürken göründüğü fotoğraf sorulduğunda ise “evet, çık kısa bir görüşme yaptık. Müzakere değildi, bütün bu gelişmeler, BM Genel Sekreteri’nin eylem ve hareketleri ve AB tarafından yapılan hareketler üzerine bir görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

-"Çözüm AB ilkelerine, değerlerine ve hukukuna tamamen uygun olmalı"

Nikos Hristodulidis Türkiye’nin yaklaşımının ise müzakere masasında ortaya çıkacağını belirterek, dün Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile yaptığı görüşmeden iki sonuç çıkardığını söyledi. “Çıkardığı sonuçlardan birinin, çözümün AB ilkelerine, değerlerine ve hukukuna tamamen uygun olması gerektiği” olduğunu söyleyen Hristodulidis Von der Leyen'in kendisine, BM Genel Sekreteri’ne ve Türk muhatabına tam da bu terminolojiyi kullandığını” kaydetti. Hristodulidis, bu terminolojinin ilk kez gündeme geldiğine de dikkat çekti.

Hristodulidis, ikinci sonucu ise “Kıbrıs sorununda olumlu ve somut gelişmeler ön şartına bağlı TC-AB ilişkileriyle ilgili olumlu, çok olumlu gelişmeler.” ifadesiyle dile getirdi. Hristodulidis Avrupa Konseyi Başkanı’nın, görüşmeleri sırasında kendisine “Avrupa Birliği her zaman hizmetinizdedir” dediğini de söyledi.

Gazetecilerin, Von der Leyen’in BM Genel Sekreteri ile de görüştüğünü hatırlatan, “AB’nin genişletilmiş görüşmede daha aktif bir rol oynamasına, yani müzakere masasında olmasına karar verilip verilmediğini” sorması üzerine Hristodulidis “Türkiye’nin arzusunun TC-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler olduğunu konuşuyor görüşüyor olduğumuza göre AB eksik kalamaz. AB, gelişmeler, yine kendisinin ve üye devletlerin kararlarıyla ilgiliyken nasıl eksik olabilir?” ifadesini kullandı.

Hristodulidis’e AB’nin Kıbrıs için özel temsilci atamasına KKTC’den gelen eleştiriler de soruldu. “Farklı bir yaklaşım beklemediğini” söyleyen Hristodulidis “ancak önemli olan sonuçtur. Sonuç, atama, yükseltilmiş atamadır. Yükseltilmiş atama söz konusudur. AB’nin Yürütme Başkan Yardımcısı’ndan söz ediyoruz” dedi.