Hukuk Komitesi’nde beş yasa tasarısı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak gündemindeki beş yasa tasarısını ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak gündemindeki beş yasa tasarısını ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, dün “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. Tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya davetli olarak Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Başbakanlık ile Demokrat Parti, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu, Tam Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi temsilcileri katılarak görüş sundu.

Komite daha sonra “Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci okunuşunu tamamladı. Tasarının ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunun bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verildi.

Toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılırken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri de tasarıya ilişkin görüşlerini komiteyle paylaştı.

Komite, ardından “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. Her iki tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda yapılacağı açıklandı.

“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine de başlayan komite, tasarı üzerindeki çalışmalarına da bir sonraki toplantıda devam edecek.

Polis Örgütü Yasa Tasarısı’nın görüşmesine Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı, KKTC Emekli Polisler Derneği ile Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği temsilcileri katılarak görüş sundu.

Komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Sami Özuslu da yer aldı.