Hükümete salıya kadar süre veren Kar-İş uyardı: “Öğrenci taşımacılığıyla ilgili ödeme yapılmazsa eyleme gideceğiz”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) öğrenci taşımacılığı ödemesi için hükümete salıya kadar süre verdi. Kar-İş, taşımacılara ödeme yapılmazsa, eyleme gideceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) öğrenci taşımacılığı ödemesi için hükümete salıya kadar süre verdi. Kar-İş, taşımacılara ödeme yapılmazsa, eyleme gideceğini açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı açıklamasında, sözlerin yine tutulmadığını savunarak, taşımacıların sabrının tükendiğini söyledi.

Topaloğlu, 6 Mayıs’ta yapılan eylemde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın öğrenci taşımacılığı ödemesinin 8 Mayıs’ta yapılacağı yönünde açıklamada bulunduğunu savunarak, taşımacılara sadece mart ayı ödemesi yapıldığını belirtti.

Berova’nın bir kez değil, defalarca verdiği sözleri tutmadığını iddia eden Topaloğlu, “Taşımacılar vaatlerle oyalanıyor” ifadelerini kullandı.

Sürecin sorumluluğunun yalnızca Maliye Bakanlığı’na yüklenemeyeceğini de kaydeden Topaloğlu, “Hükümet bir bütündür. Kimse topu birbirine atmasın. Ortada yerine getirilmeyen bir yükümlülük varsa bunun sorumluluğu hükümetin tamamına aittir” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na da çağrı yaptı.

Hükümeti emekçinin alın terine “saygıyı göstermemekle” suçlayan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, verilen hizmetin bedelinin zamanında ödenmesinin en temel hak olduğunu belirtti.

Topaloğlu, yaz tatilinin taşımacılar için dinlenme değil, hak arama süreci olacağını da söyleyerek, “Anlaşılan odur ki hükümet edenler Kar-İş’in başkenti kilitlemesini istiyor. Biz bunu arzu etmiyoruz ancak üyelerimizin hakkını almak için her türlü demokratik mücadeleyi vereceğiz.” dedi.

Sektör çalışanlarına “birlik ve dayanışma” çağrısı yapan Topaloğlu, meslektaşlarından bu mücadeleye omuz vermesini istedi.

Topaloğlu, “Birlik olursak emeğimizin karşılığını alacağız. Alın terimizin hakkını vermeyenler, bunun hesabını ödeyecek.” ifadelerini kullandı.