HÜR-İŞ asgari ücret masasının kurulmasını talep etti

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve HÜR-İŞ yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve HÜR-İŞ yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu, burada basına yaptığı açıklamada, son asgari ücretin belirlenmesinin ardından hükümetin halen piyasayı ucuzlatma vaatleri vermeye devam ettiğini, fakat Maliye’nin gelirlerini artıramadığı, vergi aflarını sonlandırmadığı için piyasanın ucuzlamasının da mümkün olamadığını söyledi.

Serdaroğlu, ülkede asgari ücretin başlangıç ücreti değil, “geçim ücreti” olduğunu kaydederek, bir kişinin 52 bin TL ile geçinmesinin mümkün olmadığını dolayısıyla asgari ücret masasının kurulmasının şart olduğunu kaydetti.

Yıllık yüzde 14,33 aylık yüzde 2 diye açıklanan hayat pahalılığı (HP) rakamlarının gerçeği yansıtmadığını da savunan Serdaroğlu, HP artışı verildikten sonra ayrıca refah payı da verilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Asgari ücretin artık zamlarla dengeli olması ve alım gücünü koruması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, asgari ücrete “başlangıç ücreti” diyenlere “Gelin yasaya bir madde koyalım yeni giren bir kişi 1 yıl bu başlangıç ücretini alır, 1 yıldan sonra performans gösterip çalıştığı işyerinde devam edecekse en düşük kamu maaşını alır diyelim” şeklinde konuştu.

Hükümetin istihdam politikasını da eleştiren Serdaroğlu, Yerli İstihdam Destek Fonu’nun yapısının bozulduğunu da savundu.

Serdaroğlu, önümüzdeki pazartesi asgari ücret için gerekli çalışmaların başlayabilmesi için Bakanlıktan davet beklediklerini dile getirerek, asgari ücret masasında gerçekçi olunmasını ve eski söylemlerle masaya gelinmemesini istedi.

Serdaroğlu “Geçinebilecek, insan onuruna yaraşır bir ücret yoksa, oy da yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından HÜR-İŞ’in asgari ücret masasının toplanması talebine ilişkin yazısı Federasyon tarafından Bakanlığa sunuldu.