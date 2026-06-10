Hurda demir için ateş yaktı, yangına neden oldu

Polisten verilen bilgiye göre olay, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gazimağusa Karakeşliler bölgesinde meydana geldi. K.M. (46), topladığı hurda eşyaların içerisindeki demirleri almak amacıyla yetkili makamdan izin almadan ateş yaktı. Yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu bölgede yangın meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda bölgede bulunan çeşitli hurda eşyalar yanarak zarar gördü.
Olayla ilgili K.M. hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.