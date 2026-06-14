Huzur operasyonunda Haspolat, Lefkoşa ve Gazimağusa'da uyuşturucu ele geçirildi

KKTC genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Haspolat’ta dün 35 yaşındaki O.Y.'nin kaldığı evde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu bulundu.

KKTC genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Haspolat’ta dün 35 yaşındaki O.Y.'nin kaldığı evde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 21.00 sıralarında O.Y’nin kaldığı evde yapılan aramada, 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 7.65 mm çapında 7 boş kovan, ayrıca yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri ile 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 17 hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 öğütücü ele geçirildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Lefkoşa’daki aramada araçtan uyuşturucu çıktı

Öte yandan, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, saat 21.30 sıralarında kontrol maksatlı durdurulan J.C.E’nin (E-29) kullanımındaki araçta yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde 12 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 15 bin 565 TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu…

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından S.I.H (K-67), M.T (E-41) ve M.Ö’nün(E-43) kaldığı evde yapılan aramada, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 18 adet kağıt bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket…

KKTC genelinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A’nın (E-38) kaldığı evde yapılan aramada, satışı yeşil reçeteye tabi 329 hap bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.