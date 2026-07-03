“İade kararı kabul edilemez”

5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransız Mahkmesi’nin Rumların talebi ile KKTC’de yaşayan Rasa Zilevice isimli emlakçı kadını Fransa’da tutuklayıp Güney Kıbrıs’a iade etme kararına tepki gösterdi

5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransız Mahkmesi’nin Rumların talebi ile KKTC’de yaşayan Rasa Zilevice isimli emlakçı kadını Fransa’da tutuklayıp Güney Kıbrıs’a iade etme kararına tepki gösterdi

KIBRIS’ın gündeme getirdiği ’Fransız yargısına Rum müdahalesi’ başlıklı haber Kıbrıs sorunu ve mülkiyet meselesini yakından takip eden çevrelerde endişe yarattı. Fransız Mahkemesi’nin KKTC’de emlakçılık yapan Litvanyalı Rasa Zilevice hakkında Güney Kıbrıs’ın talebiyle Avrupa Tutuklama Emri kapsamında Zilevize’yi Güney Kıbrıs’a iade etme kararı tepkilere neden oldu.

5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haberi okumasının hemen sonrasında mağdur kadınla iletişime geçti.

Rasa Zilevice ile görüşmesini KIBRIS’a değerlendiren Tatar, alınan kararın büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

“Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin Sayın Rasa Zilevice’nin iadesine onay veren son kararı derin bir hayal kırıklığı yaratmış olup kabul edilemez niteliktedir” diyen Tatar, bu davanın yalnızca tek bir kişiyi ilgilendirmediğine dikkat çekti. Davanın Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan, çalışan ve yatırım yapan herkesin haklarını, güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“1974 olaylarından kaynaklanan mülkiyet ihtilafları, adamızdaki en karmaşık sorunlardan biridir. Bu sorunlar cezai kovuşturmalar veya Avrupa Tutuklama Emirleri yoluyla çözülemez ve çözülmemelidir. Kalıcı çözüm ancak iki taraf arasında yürütülecek samimi ve kapsamlı siyasi müzakerelerle sağlanabilir.”

5’inci Cumhurbaşkanı, KKTC’de yürürlükte bulunan hukuk düzeni çerçevesinde faaliyet gösteren kişilerin tutuklanmaya çalışılmasının, yalnızca güvensizliği artırmakta ve kalıcı bir çözüme ulaşma çabalarını baltalamadığını ayni zamanda bu tür girişimlerin, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun sona erdirilmesine yönelik Avrupa Birliği’nin yaklaşımının ruhuna aykırı olduğunu kaydetti. Tatar, “Bu adımlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mülkiyet meselelerine ilişkin oluşturduğu hukuki çerçeveyi de göz ardı etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk liderliği etkin adımlar atmalı”

“Bu gelişme son derece kaygı vericidir. Güven artırıcı adımlar atmak ve gerçek bir diyalog ortamı oluşturmak yerine, Rum tarafı iyi niyetli müzakerelere katılmak yerine ceza soruşturmalarını ve uluslararası hukuk mekanizmalarını siyasi baskı aracı olarak kullanmayı tercih etmektedir” diyen Ersin Tatar, Kıbrıs Türk liderliğini halkın hak ve menfaatlerini korumak için kararlı ve etkin adımlar atmaya çağırırken, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin de Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan, çalışan ve yatırım yapan Kıbrıslı Türk ve yabancı ülke vatandaşlarına desteğini sürdürmesini beklediğini dile getirdi.

Tatar, “Kıbrıs Türk tarafı, kapsamlı bir siyasi uzlaşı bulunmaksızın Rum tarafının tüm ada üzerinde egemenlik ve cezai yargı yetkisi kullanma yönündeki tek taraflı iddialarını kararlılıkla reddetmeye ve kendi meşru pozisyonunu savunmaya devam etmelidir. Bugün, Kıbrıs Türk halkının haklarını, güvenliğini ve geleceğini korumak adına ilkeli liderlik, birlik ve kararlı duruş sergileme zamanıdır. Artık harekete geçme zamanıdır. Haklarımızı savunalım. Geleceğimizi koruyalım.” diyerek sözlerini noktaladı.