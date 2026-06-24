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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi iki yasa tasarısını görüştü

KIBRIS 8
Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 19:41 | Güncellendi: 24.06.2026 19:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Komite, bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi iki yasa tasarısını görüştü

Komite, bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite, “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci okunuşunu tamamladı. Tasarının ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunun bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verildi.

Komite daha sonra “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmeye devam etti. Tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Sivil Havacılık Dairesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, BAY-SEN ile Sivil Havacılık Dairesi eski Müdürü Mustafa Sofi katılarak görüş sundu.

Komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Toplantıda ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yer aldı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs