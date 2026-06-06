İhmal sonucu yangına sebep oldu, tutuklandı

Büyükkonuk’ta bir arazide, R.E.(E-52) kullanımındaki biçer döver araç ile dün arpa hasadı yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu biçer döver araç ile arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarparak direğin kırılmasına ve kabloların birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep old…

Büyükkonuk’ta bir arazide, R.E.(E-52) kullanımındaki biçer döver araç ile dün arpa hasadı yaptığı sırada, dikkatsizliği sonucu biçer döver araç ile arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarparak direğin kırılmasına ve kabloların birbirine temas edip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep oldu.

Yangına, polis, itfaiye ile Sivil Savunma ekipleri ve köy sakinlerine ait traktörler ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu, toplam 9 dönüm biçilmiş arpa, 21 dönüm biçilmemiş arpa ve buğday, 2 adet zeytin ağacı, 27 adet badem ağacı, 100 adet kare balya ve 10 adet plastik su borusu yanarak zarar gördü.

R.E. tutuklandı.