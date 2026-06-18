İki ayrı bölgede çıkan yangın zarara neden oldu

Mevlevi’de dere yatağı ile Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide çıkan yangınlar zarara yol açtı.

Mevlevi’de dere yatağı ile Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide çıkan yangınlar zarara yol açtı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mevlevi’de bugün dere yatağının kenarında çıkan yangında, toplam 12 adet narenciye ağacı, rulo balya, 7 adet sulama borusu ile kuru otlar yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zeytin ve alıç ağaçları yandı

Taşkent-Güngör arasında bulunan bir arazide, dün meydana gelen yangında ise yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, toplam 65 adet zeytin ile 10 adet alıç ağaçları yandı.

Yangın, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.