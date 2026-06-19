İki Genç Kadın Boğularak Hayatını Kaybetti

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan Somali uyruklu iki kadın, arkadaşlarıyla birlikte denize girdikleri sırada akıntıya kapıldı. Yardım çağrıları üzerine denizde bulunan arkadaşları müdahale etmeye çalıştı ancak kadınlardan yalnızca biri kurtarılabildi. Kısa adı KSED olan Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkez…

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan Somali uyruklu iki kadın, arkadaşlarıyla birlikte denize girdikleri sırada akıntıya kapıldı. Yardım çağrıları üzerine denizde bulunan arkadaşları müdahale etmeye çalıştı ancak kadınlardan yalnızca biri kurtarılabildi.

Kısa adı KSED olan Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, baygın halde sudan çıkarılan kadınların ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, Mazotu bölgesinde de bir kişinin denizde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, 69 yaşındaki bir erkeğin dün sabah kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta hareketsiz halde tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonuçlarının beklendiğini ifade etti.