İki ilçede asayiş ve trafik denetimi: 579 sürücü rapor, 131 araç men edildi

Lefkoşa ve İskele’de dün akşam gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 161’i süratten olmak üzere 579 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 131 araç da trafikten men edildi.

Lefkoşa ve İskele’de dün akşam gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 161’i süratten olmak üzere 579 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 131 araç da trafikten men edildi.

Asayiş denetimlerde ise kumarhanede bulunması yasak 24 kişi haklarında yasal işlem başlatıldı, kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufundan da bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün akşam 20.00 ile 24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da denetlenen eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde bin 825 araç sürücüsü kontrol edildi. 357 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 77 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 122’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 67’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 109’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.

İskele

İskele’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik kontrollerde de kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen, kumarhanede tespit edilen 24 kişiye idari para cezası kesildi. Kanunsuz uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufundan da bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bin 110 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 222 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, bir sürücü tutukladı ve 54 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 39’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 97’si diğer trafik suçları.”