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İki kadın cankurtaran kulübesi önünde boğuldu

G.KIBRIS 8
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 19:29 | Güncellendi: 20.06.2026 18:40 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Haravgi Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet eden Somalili iki kadının, Oroklini’de 18 Haziran’da boğulduğu noktanın, cankurtaran kulesinin hemen önü olduğunu, kulübede görevli bulunmadığını yazdı.
İki kadın cankurtaran kulübesi önünde boğuldu

Haravgi Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet eden Somalili iki kadının, Oroklini’de 18 Haziran’da boğulduğu noktanın, cankurtaran kulesinin hemen önü olduğunu, kulübede görevli bulunmadığını yazdı.

Dalgalara kapılan kadınların cansız bedenlerinin Liman polisi, RMMO helikopteri ve Larnaka Havalimanı cankurtaran biriminin katıldığı aramalar sonucunda bulunduğu hatırlatılan haberde, ilgili sendikaların, plajlarda insanların güvenliği yerine maliyetin öncelenmesini eleştirerek, Rum yönetiminden cankurtaran kulübelerine personel yerleştirilmesini istendiği belirtti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs