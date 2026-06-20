İki kadın cankurtaran kulübesi önünde boğuldu

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 19:29 | Güncellendi: 20.06.2026 18:40 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Haravgi Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet eden Somalili iki kadının, Oroklini’de 18 Haziran’da boğulduğu noktanın, cankurtaran kulesinin hemen önü olduğunu, kulübede görevli bulunmadığını yazdı.

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Haravgi Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet eden Somalili iki kadının, Oroklini’de 18 Haziran’da boğulduğu noktanın, cankurtaran kulesinin hemen önü olduğunu, kulübede görevli bulunmadığını yazdı. Dalgalara kapılan kadınların cansız bedenlerinin Liman polisi, RMMO helikopteri ve Larnaka Havalimanı cankurtaran biriminin katıldığı aramalar sonucunda bulunduğu hatırlatılan haberde, ilgili sendikaların, plajlarda insanların güvenliği yerine maliyetin öncelenmesini eleştirerek, Rum yönetiminden cankurtaran kulübelerine personel yerleştirilmesini istendiği belirtti.