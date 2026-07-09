9 Temmuz 2026 Perşembe
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İki trafik kazasında üç kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı

KIBRIS 16
Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 17:33 | Güncellendi: 09.07.2026 17:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisten verilen bilgiye göre, Ozanköy’de 72 miligram alkollü sürücü Idrıs O.A (E-27), yönetimindeki VK 680 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde giderken trafik ışıklarında duran E.S(K-37) yönetimindeki AA 496 D plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
İki trafik kazasında üç kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Ozanköy’de 72 miligram alkollü sürücü Idrıs O.A (E-27), yönetimindeki VK 680 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde giderken trafik ışıklarında duran E.S(K-37) yönetimindeki AA 496 D plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan VK 680 plakalı araç sürücüsü Idrıs O.A tutuklandı.

- Lastiği patlayan araç takla attı

Öte yandan, Girne-Lefkoşa ana yolunda ise sürücü G.G (E-20), yönetimindeki FS 106 plakalı araçla seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.K (K-43) ile H.D (K-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: Gündem Kıbrıs