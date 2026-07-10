İkizler Türk Ocağı’nda

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Türk Ocağı, Teknik Direktör Bayram Dağgül’ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Türk Ocağı, Teknik Direktör Bayram Dağgül’ün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp Başkanı Alper Özorun ile transfer komitesinin yürüttüğü görüşmeler sonucunda Selçuk Soyer ve Göksel Soyer sarı-siyahlı ekibin kadrosuna dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde forma giyen Soyer kardeşler, yeni sezonda Türk Ocağı’nın başarısı için mücadele edecek.

Daha önce İlyas Yılmaz, Bayram Arıkan ve Mustafa Aydemir’i renklerine bağlayan Türk Ocağı, Selçuk ve Göksel Soyer transferleriyle birlikte yeni sezon öncesindeki transfer sayısını beşe yükseltti. Kulüp Başkanı Alper Özorun, teknik heyetin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade ederken, kadroya katılan tüm futbolcuların Türk Ocağı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.